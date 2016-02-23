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وزارة الإسكان توزع 2848 منتجاً سكنياً في العاصمة

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وزارة الإسكان توزع 2848 منتجاً سكنياً في العاصمة وزارة الإسكان توزع 2848 منتجاً سكنياً في العاصمة

    كشفت وزارة الإسكان أن نسبة الإنجاز في مشروعها بالرياض، بلغت نحو 84%، مبيّنة أنه يتضمن 2.242 قطعة أرض متكاملة البينة التحتية من شبكات مياه وكهرباء واتصالات وغيرها، إضافة إلى 606 شقق سيتم تخصيصها للمستحقين ممن تقدّموا على بوابة الدعم السكني "إسكان".

وأوضحت الوزارة أن مشروع الرياض يتيح توفير 2,848 وحدة سكنية ما بين الأراضي والفلل، إلى جانب ما يشتمل عليه من مرافق خدمية متكاملة تلبّي حاجات المستحقين، مؤكدة أن الوزارة تعمل على توفير المزيد من المنتجات السكنية لمستحقي مدينة الرياض وبخيارات متنوعة تتناسب مع مختلف فئات المجتمع، خصوصاً أن الرياض تحظى بالعدد الأكبر من المتقدمين نظراً للكثافة السكانية فيها.

وذكرت الوزارة أنها تكثّف جهودها في إطار رفع العرض من المنتجات السكنية في جميع مناطق المملكة بمختلف مدنها ومحافظاتها، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على الإيفاء بمعدلات الطلب الإسكاني خلال فترة مناسبة وبجودة تتوافق مع المواصفات التي حددتها مسبقاً.

وأشارت إلى أن مشروع الرياض الذي أوشك على الاكتمال تمهيداً لتسليمه للمواطنين، يقع غرب مطار الملك خالد الدولي، وهو على مساحة إجمالية تبلغ 5,000,471 م2، منوّهاً إلى أنه سيتبعه مزيد من المشاريع خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل تعزيز شراكة الوزارة مع القطاع الخاص سعياً لضخ المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية، والسعر المناسب الذي يلبي احتياجات كافة الشرائح.

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