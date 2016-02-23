عدن: اغتيال قائد أبين ونائب مدير الأمن السياسي

اغتال مسلحون مجهولون أمس الاثنين ضابطا برتبة لواء بالجيش اليمني وضابطا في الأمن السياسي كان برفقته، في حي الممدارة بعدن جنوبي البلاد.

مقتل 169 مدنياً وإصابة 736 بينهم أطفال ونساء خلال يناير

وقالت مصادر أمنية إن مسلحين مجهولين على متن سيارة أطلقوا وابلاً من الرصاص على سيارة اللواء عبدربه حسين الإسرائيلي قائد محور أبين، في منطقة "الممدارة" شرق مدينة الشيخ عثمان بمحافظة عدن، وذكرت المصادر أن اللواء الإسرائيلي، قتل على الفور إضافة إلى مقتل نائب مدير جهاز الأمن السياسي في المنصورة جعبل علوي، الذي كان برفقته.

ويأتي ذلك بعد أن شهدت مدينة عدن، التي تم تحريرها من المتمردين منذ أشهر، اشتباكات بين مسلحي تنظيم القاعدة وقوات الأمن اليمنية، في منطقة المنصورة وسط المدينة، حيث تشهد المدينة انفلاتاً امنياً وازدياد عمليات الاغتيالات التي تستهدف قيادات أمنية وعسكرية، في ضل توتر أمني، وغياب الحكومة عن المشهد.

من جانب آخر، قصفت طائرات التحالف العربي معسكر القوات الخاصة في منطقة الصباحة غربي صنعاء، كما استهدفت من جديد معسكر الصمع في مديرية أرحب شمالي العاصمة اليمنية.

وشنت طائرات التحالف العربي غارات على أهداف لمليشيا الحوثي والقوات الموالية لصالح، في منطقة بني ضبيان بمديرية خولان الطيال بمحافظة صنعاء، كما نفذت مقاتلات التحالف العربي سلسلة من الغارات الجوية على مواقع للمسلحين الحوثيين والقوات الموالية لصالح في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

وأفادت مصادر محلية أن القيادي في صفوف مليشيا الحوثي (علي هادي رعدان) قتل يوم الأحد ومعه ثلاثة من مرافقيه في المعارك الدائرة مع الجيش الوطني والمقاومة بجبهة نهم محافظة صنعاء، وبحسب المصادر فإن "رعدان" أحد القيادات الكبيرة لمليشيا الحوثي، وفي السياق أفادت مصادر متطابقة أن اثنين من القادة الميدانيين لمليشيا الحوثي وكلاهما من سفيان عمران يقودان مجاميع من مقاتلي الحوثي في جبهة نهم لا يزال مصيرهما مجهول منذ أن استعادت قوات الجيش الوطني والمقاومة فرضة نهم ومعسكرها خلال الأيام القليلة الماضية.

وشن الطيران أيضا غارات على مواقع للمسلحين الحوثيين والقوات الموالية لصالح في صرواح بمارب واستهدفت مواقع وآليات للمتمردين في جبل هيلان شمال صرواح، حيث تدور معارك بين قوات الجيش الوطني والمقاومة من جهة والحوثيين من جهة أخرى.

في تعز، دارت اشتباكات عنيفة بين القوات الموالية للشرعية والحوثيين والقوات الموالية لصالح في منطقة ثعبات شرقي المدينة، فيما سمع دوي انفجارات كبيرة.

وقتل أكثر من 15 وأصيب آخرين من الحوثيين وقوات صالح في مواجهات مع القوات الموالية للشرعية وغارات لطيران التحالف في تعز، فيما قتل 4 وجرح 13 من رجال الجيش والمقاومة في المواجهات مع ميليشيات الحوثي وصالح في مناطق متفرقة في تعز الأحد.

كما قتل مدني وجرح 12 آخرين نتيجة القصف العشوائي لميليشات الحوثي وصالح على المناطق السكنية في تعز، وقصفت أيضا مواقع لهم في منطقة ذباب والمخا الساحليتين في تعز. كما قصفت طائرات التحالف أهدافا للمتمردين في منطقة الشريجة على الحدود بين محافظتي لحج وتعز، وأخرى في منطقة ذباب الساحلية بمحافظة تعز.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل 11 مسلحا من المتمردين و4 آخرين من قوات المقاومة الشعبية، في مواجهات بين الطرفين في محور الرشيجة-الراهدة جنوب شرقي محافظة تعز، وأكدت المصادر أن القوات الشرعية حققت تقدما في المحور واستعادت منطقة الحويمي بالكامل، وتعمل على استعادة الشريجة قبل الاتجاه نحو مدينة الراهدة التابعة لمحافظة تعز. من جانب آخر، أصدر ائتلاف الإغاثة الإنسانية, الأحد, تقريرا عن الأوضاع الإنسانية في محافظة تعز خلال يناير الماضي, تضمن الخسائر البشرية والمادية جراء الحرب والحصار الخانق المفروض على المدينة. وتحدث التقرير عن مقتل 169 مدني, و إصابة 736 آخرين بينهم عشرات الأطفال والنساء خلال شهر يناير فقط, جراء عمليات القنص والقصف العشوائي للأحياء السكنية.

وتصدرت فئة الرجال الرقم الأعلى من بين أعداد الضحايا, حيث بلغ عدد قتلى المدنيين منهم 83, كما جرح 560 آخرين, في حين تصدر الأطفال الفئة الثانية في أعداد الضحايا, ووصل عدد الضحايا منهم إلى 61 قتيل, و 137 جريح, بينما قتلت 25 امرأة, وجرحت 39 أخريات, أغلب الإصابات كانت خطرة.

وأوضح التقرير أن عملية التعليم في المدينة عادت بصورة تدريجية, من خلال افتتاح شقق جديدة, وعمارات لم يتم تجهيزها بعد للسكن, وتقسيمها كفصول دراسية لطلاب مراحل الأساسية المختلفة, من قبل مبادرات أهلية وشبابية, بعد الدمار الذي تعرضت له المدارس جراء القصف العشوائي عليها. كما أشار إلى أن الخدمات الأساسية للمواطنين لا تزال معدومة كليا في المحافظة, والمتمثلة بخدمات المياه والكهرباء, والتدهور البيئي. وأضاف التقرير بأن الخدمات الصحية في المدينة وصلت إلى حالة كبيرة و مأساوية من التدهور, برغم الدعم الذي قدمه الائتلاف لمستشفيات المدينة والتي بلغت قيمتها الإجمالية ما يزيد عن174 مليون ريال يمني، وفصل التقرير تكلفة تلك المساعدات الطبية بحسب المشاريع المختلفة, حيث بلغت تكلفة الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة عن طريق الإنزال الجوي لطائرات التحالف في تعز 105مليون ريال يمني تم توزيعها على مستشفيات التالية (الثورة, الروضة, الجمهوري, الحكمة, المظفر, الصفوة, السويدي للامومة والطفولة, التعاون, مركز الأمل للسرطان, الدقاف) بالإضافة إلى 66 مليون ريال يمني, كانت تكلفة 3 آلاف غسلة لمرضى فشل الكلى بمستشفى الثورة, والتي تولى صندوق رعاية المرضى الكويتي إيصالها إلى مدينة تعز, بالإضافة إلى أدوية ومستلزمات طبية تم إيصالها إلى مستشفى "خليفة" بمدينة التربة جنوبي تعز.

وبحسب التقرير فإن ائتلاف الإغاثة بتعز قام أيضا بتسليم أدوية ومستلزمات طبية وأكسجين إلى مستشفى الروضة بتعز ومستشفى الثورة بتكلفة 3مليون, والمقدمة من منظمة أطباء بلا حدود, مشيرا إلى أن الائتلاف لازال يقدم يوميا 420 وجبة تغذية للكادر الطبي العامل في المستشفى الميداني. وأورد التقرير أن ائتلاف الإغاثة بتعز دشن خلال يناير الماضي مشروع توزيع 100 ألف سلة غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان, بواسطة هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية, وتمكن من توزيع أكثر من نصف الكمية, ولا زالت عملية التوزيع مستمرة في بقية المديريات في فبراير الجاري. حيث بلغت الكمية الإجمالية للسلال الغذائية التي تم توزيعها 70 ألف سلة غذائية, منها 56 ألف سلة قدمها مركز الملك سلمان, و 14 ألف سلة قدمها الائتلاف عبر الجمعيات والمبادرات الأعضاء فيه.

وتعيش محافظة تعز أوضاعا إنسانية بالغة السوء منذ بدء الحرب عليها في إبريل الماضي وانتهاء بالحصار الخانق المفروض عليها منذ ما يزيد عن خمسة أشهر, ومنع إدخال أي مواد أو مستلزمات غذائية أو طبية أو مياه شرب أو حتى اسطوانات أكسجين للجرحى والمرضى في المستشفيات.