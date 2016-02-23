أسباب إصابة النباتيين بنقص الحديد والزنك.. وطرق مواجهتها

نقص العناصر المهمة يصيب أى إنسان لا يتبع نظامًا غذائيًا متوازن العناصر، فالتوازن فى نوعيات الطعام دون التركيز على نوعيات بعينها يضمن وصول كل الفيتامينات والعناصر الخارجية للجسم بشكل سليم ودون نقص أو تركيز مفرط.

وتحذر الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض النحافة والسمنة، بشدة من التركيز على نوعيات من الطعام كما يفعل النباتيون، الذين يحرصون على تناول كل ما هو نيئ وأخضر ودون لحوم حمراء.

وأوضحت الدكتورة صفاء أن المشكلة تكمن فى حدوث نقص حاد بعناصر جسم النباتيين، لتركيزهم على تناول الخضراوات والأرز والمكرونة وغيرها، وهى رغم أنها أكلات صحية إلا أن تركزها بكثرة فى الجسم خاطئ، ويجعل متناولها عرضة لنقص حاد فى الحديد والزنك وهى المشكلة الشائعة لدى أغلب النباتيين.

كما أوضحت أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة أن امتصاص الحديد والزنك من المصادر النباتية الخضراء، يكون أصعب بكثير من امتصاصه من مصادره الحيوانية، ما يحدث نقصًا حادًا فى نسبهما، وللتغلب على المشكلة يجب على الشخص النباتى أن يكثر من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سى بجانب تناولهم لمصادر الحديد النباتية أن فيتامين سى الموجود فى البرتقال والليمون والجوافة وغيرها ينشط امتصاص عملية الحديد وتمثيله فى الجسم.