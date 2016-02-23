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شقيقان يستدرجان سيدة مريضة نفسيا بطلخا ويقتلانها لسرقة مصوغاتها الذهبية

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شقيقان يستدرجان سيدة مريضة نفسيا بطلخا ويقتلانها لسرقة مصوغاتها الذهبية شقيقان يستدرجان سيدة مريضة نفسيا بطلخا ويقتلانها لسرقة مصوغاتها الذهبية
تمكن ضباط مباحث الدقهلية من القبض على شقيقين متورطين بقتل سيدة بغرض السرقة فى طلخا، حيث تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء مجدى القمرى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى الرائد أحمد شبانة رئيس مباحث طلخا بمقتل "سلوى.أ.ش" 50 سنة ربة منزل (مريضة نفسية)، وعلى الفور أمر العقيد أحمد راتب مفتش مباحث طلخا بتشكيل فريق بحث مكون من الرائد أحمد شبانة ومعاونيه حيث توصلت التحريات لقيام كل من "عادل.س.ع" 28 سنة عامل، وشقيقه "أحمد" 33 سنة فنى تبريد من قرية ديسط باستدراج القتيلة إلى الأراضى الزراعية.

واستغل الأول علاقتها بزوجته وقام باستدراجها مستغلا مرضها النفسى، وطلب منها مقابلته بالأراضى الزراعية، ثم قام بضربها بشومة على رأسها فلقت مصرعها على الفور، وقاما بسرقة قرطها الذهبى وخاتمها وغوايشها بمدينة شربين بمبلغ 1850 جنيها، وتم إلقاء القبض على المتهمين، وتم تحرير محضر 2903 إدارى طلخا لسنة 2016 وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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