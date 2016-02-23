بشار الأسد يعلن عن إجراء انتخابات تشريعية فى سوريا أبريل القادم

>أعلنت دمشق مساء الاثنين إجراء انتخابات تشريعية فى 13 أبريل فى البلاد التى تمزقها الحرب منذ قرابة خمسة أعوام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن الرئيس بشار الأسد أصدر مرسومًا يحدد عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة، وتوزيعها بين قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقى فئات الشعب.

وأجريت آخر انتخابات تشريعية فى العام 2012 وقد فتح باب الترشيح فيها للمرة الأولى أمام مرشحين من أحزاب عدة غير حزب البعث، لكن الغالبية العظمى من النواب الـ250 الذين يتألف منهم مجلس الشعب والذين انتخبوا لولاية مدتها أربع سنوات كانوا من الحزب الحاكم.

واثر تلك الانتخابات عين الأسد وزير الزراعة فى حينه رياض حجاب ترؤس الحكومة، الا أن الاخير عاد وانشق عن النظام ملتحقا بصفوف المعارضة وقد عين اخيرا فى منصب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لفصائل المعارضة السورية.

ومنذ مارس 2011 أسفر النزاع الدائر فى سوريا عن مقتل أكثر من 260 الف شخص وتهجير نصف عدد سكان البلاد.

والاثنين أعلنت الولايات المتحدة وروسيا فى بيان مشترك أن اتفاقًا لوقف إطلاق النار فى سوريا سيدخل حيز التنفيذ فى 27 فبراير اعتبارًا من منتصف الليل بتوقيت دمشق (22,00 ت غ).