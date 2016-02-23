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زعيم التيار الصدرى العراقى يدعو إلى مليونية ضد داعش والفساد

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زعيم التيار الصدرى العراقى يدعو إلى مليونية ضد داعش والفساد زعيم التيار الصدرى العراقى يدعو إلى مليونية ضد داعش والفساد

>طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، العراقيين بالنزول فى تظاهرة مليونية سلمية ضد الفساد وتنظيم داعش، وذلك فى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد يوم الجمعة المقبل.

ونقلت قناة "العربية" مساء الاثنين، عن الصدر قوله فى بيان: "أوجه ندائى واليأس يعتصرنى مع هذا الكم الهائل من الفساد. أوجه ندائى والشعب فى الفقر والخوف والجوع والتخلف والسرقات والاغتيالات".

وحذر الصدر، فى البيان، من أزمات أمنية واقتصادية قادمة؛ حيث قال: "أوجه كلامى لكل وطنى غيور ولكل محب لوطنه، ولكل واع يعرف ما سيصل إليه العراق من أزمة اقتصادية حادة، وأزمة أمنية متردية فى قابل الأيام".

وحث زعيم التيار الصدرى العراقيين على الزحف نحو المليونية من كل أنحاء البلاد "لنرعب كل فاسد وكل داعشي"، مضيفا: "لنكن يدا بيد مع القوات الأمنية والحشد الشعبي، ويدا بيد مع المرضى والجرحى والفقراء والمظلومين لانتشالهم من واقعهم المرير والأليم".

ورحب الصدر بمشاركة "كل عراقى شريف يريد الإصلاح ويكره الفساد، ويريد العيش الرغيد والأمن العميم".
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