الأعلى للجامعات يوقع اتفاقية تعاون مع الجمعية الطبية المصرية ببريطانيا

على هامش اجتماعه الذى تستضيفه جامعة أسوان، وقع المجلس الأعلى للجامعات اتفاقية تعاون مع الجمعية الطبية المصرية بالمملكة المتحدة، وذلك فى حضور الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأطباء المصريين فى المملكة المتحدة والمجلس الأعلى للجامعات وفتح المجال لتدريب الأطباء المصريين والكوادر الطبية المساعدة فى المراكز والمستشفيات بالمملكة المتحدة.

وصرح الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بأن ذلك يأتى فى ضوء اتفاقية التعاون التى وقعت بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمملكة المتحدة فى شهرنوفمبر الماضى، حيث تم الاتفاق على أن يكون عام 2016 هو العام المصرى البريطانى للتعليم العالى والبحث العلمى والإبداع.