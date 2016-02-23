بالفيديو.. تلاميذ مدرسة بالمحلة يرقصون على أنغام “لو لعبت يا زهر”

شهدت مدرسة صلاح سالم الابتدائية التابعة لإدارة شرق المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وصلة رقص لتلاميذ المدرسة على أنغام أغانى المهرجانات وتحديدا أغنية “آه لو لعبت يا زهر” للمطرب أحمد شيبه، فى اليوم الرياضى الذى نظمته المدرسة.

وأحضرت إدارة المدرسة “دى جى” ومكبرات الصوت، وتم وضعها فى فناء المدرسة، وتم إذاعة أغانى المهرجانات التى رقص على أنغامها التلاميذ، الأمر الذى أثار سخط وغضب أهالى المنطقة المحيطة بالمدرسة، نظرا لارتفاع أصوات الأغانى فى الصباح ، واشتكى عدد من المواطنين لإدارة المدرسة، وقامت إدارة المدرسة بتشغيل أغانى وطنية حتى نهاية اليوم.