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المصريين الأحرار: ننتظر مشروع "الداخلية" لضبط أداء الأمن لإبداء ملاحظاتنا

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المصريين الأحرار: ننتظر مشروع "الداخلية" لضبط أداء الأمن لإبداء ملاحظاتنا المصريين الأحرار: ننتظر مشروع "الداخلية" لضبط أداء الأمن لإبداء ملاحظاتنا
قال شهاب وجيه عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب لديه عدد من المقترحات المتعلقة بإجراءات وزارة الداخلية للحد من سطوة أمناء الشرطة على المواطنين، ومنها أن يتم حمل السلاح وقت الخدمة فقط.

وأضاف "شهاب" لـ "اليوم السابع"، أن الحزب لديه عدد من المقترحات بشأن تشريعات أمنية لإصلاح وزارة الداخلية إلا أنه سينتظر تسليم وزارة الداخلية لمشروعها إلى مجلس النواب لتسجيل ملاحظاته عليه.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، التقى اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وكلفه بضرورة سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصرى، بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز فى حق المواطنين دون وجه حق، على أن يتم عرض القوانين الجديدة والتشريعات على مجلس النواب خلال 15 يوما.


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