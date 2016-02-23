أحد أقارب فرد الأمن المقتول ببورسعيد: "لن نترك حقه وحق طفليه"

سادت حالة من الغضب فى مدينة أجا، بمحافظة الدقهلية، عقب قيام وائل الشبراوى أحمد إسماعيل عريف شرطة بقتل فرد أمن بقسم الزهور، بمحافظة بورسعيد، على إثر خلافات نشبت بينهما.

وقال أحد أقارب المتوفى: "إنه متزوج ولديه طفلان، ولقى مصرعه بعد أن أصيب بطلقة من مسدس زميله الميرى بالبطن على إثر خلافات شخصية بينهما، أثناء تواجده باستراحة الأفراد، ولن نترك حقه وحق أطفاله".

وأكد أحمد يحيى أمين شرطة والمتحدث الإعلامى باسم نادى الشرطة بالدقهلية، أننا نستنكر هذا الفعل بشدة، وننتظر نتيجة التحقيقات، والمحاكمة العادلة فى هذا الحادث.

وعلم "اليوم السابع" بقيام المتهم بإطلاق عدة أعيرة نارية من سلاحه الميرى تجاه عماد عبد الحميد العوضى 32 سنة، فرد أمن أساسى، من مركز أجا بمحافظة الدقهلية، وتم إدخاله مشرحة مستشفى الزهور، وجار تشريح الجثمان ومن المقرر أن يتم دفنه اليوم بمسقط رأسه بعزبة كفور العرب بمركز أجا فى الدقهلية.

- بيان لـ"الداخلية" يكشف تفاصيل قتل عريف شرطة زميله بالرصاص فى بورسعيد

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- مصدر أمنى: أمين شرطة وراء مقتل زميله بسلاحه الميرى داخل استراحته ببورسعيد

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- مصرع أمين شرطة بطلق نارى ببورسعيد

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