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بالصور.. مدير أمن أسوان يطالب أفراد الشرطة بحسن معاملة المواطنين

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بالصور.. مدير أمن أسوان يطالب أفراد الشرطة بحسن معاملة المواطنين بالصور.. مدير أمن أسوان يطالب أفراد الشرطة بحسن معاملة المواطنين
طالب اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، من أفراد الشرطة فى المديرية، بضرورة معاملة المواطنين معاملة حسنة تأتى فى إطار القانون، وترسيخ مبدأ الشعور بالأمان والطمأنينة فى نفوس المواطنين، والبعد عن أى تصرف يسيئ لجهاز الشرطة.

جاء ذلك، خلال اجتماع مدير أمن أسوان، بأفراد الشرطة، بمديرية أمن أسوان، مساء الاثنين، بحضور اللواء عبده إبراهيم، نائب مدير أمن أسوان، واللواء طارق مرزوق، مساعد مدير الأمن لشئون الأفراد، والعميد خالد إبراهيم، مدير المباحث الجنائية، وذلك للتأكيد على الدور الحيوى والفعال للأفراد، فى تحقيق منظومة الأمن المتكاملة، وتوعيتهم بالمرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد.

ومن جانبهم، وعد أفراد الشرطة مدير أمن أسوان، ببذل المزيد من الجهد لتحقيق رسالة الأمن فى الشارع الأسوانى.

اجتماع مدير أمن أسوان (1)

اجتماع مدير أمن أسوان (2)

اجتماع مدير أمن أسوان (3)

اجتماع مدير أمن أسوان (4)

اجتماع مدير أمن أسوان (5)
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