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رئيس مدينة المحلة يبحث مشكلة عمال مصنع صادر له حكم بالغلق لتلويثه البيئة

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رئيس مدينة المحلة يبحث مشكلة عمال مصنع صادر له حكم بالغلق لتلويثه البيئة رئيس مدينة المحلة يبحث مشكلة عمال مصنع صادر له حكم بالغلق لتلويثه البيئة
بحث اللواء ناصر طه أنور رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مشكلة عمال مصنع إخوان عطا بالمدينة، والذى صدر ضده حكم من المحكمة بالغلق 6 أشهر، بسبب مخالفته لشروط الترخيص وتلويثه البيئة.

واجتمع رئيس المدينة مع مسعد داود رئيس حى أول المحلة وعدد من عمال المصنع لبحث قيام صاحب المصنع بتوفيق أوضاعه وتركيب فلاتر لتنقية الدخان الناتج عن المصبغة والذى يتسبب فى تلوث البيئة المحيطة بالمصنع.

وكان الأهالى قد قاموا برفع دعوى قضائية ضد صاحب المصنع لتلويثه البيئة، وأصدرت المحكمة حكمها بغلق المصنع 6 أشهر ودخل العمال فى اعتصام بعد غلق المصنع الأمر الذى سيتسبب فى تشريدهم.

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مصر 365