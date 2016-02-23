رئيس مدينة المحلة يبحث مشكلة عمال مصنع صادر له حكم بالغلق لتلويثه البيئة

بحث اللواء ناصر طه أنور رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مشكلة عمال مصنع إخوان عطا بالمدينة، والذى صدر ضده حكم من المحكمة بالغلق 6 أشهر، بسبب مخالفته لشروط الترخيص وتلويثه البيئة.إعلان - Ads إعلان - Ads
واجتمع رئيس المدينة مع مسعد داود رئيس حى أول المحلة وعدد من عمال المصنع لبحث قيام صاحب المصنع بتوفيق أوضاعه وتركيب فلاتر لتنقية الدخان الناتج عن المصبغة والذى يتسبب فى تلوث البيئة المحيطة بالمصنع.
وكان الأهالى قد قاموا برفع دعوى قضائية ضد صاحب المصنع لتلويثه البيئة، وأصدرت المحكمة حكمها بغلق المصنع 6 أشهر ودخل العمال فى اعتصام بعد غلق المصنع الأمر الذى سيتسبب فى تشريدهم.