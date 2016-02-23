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"نصف حالة".. فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

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"نصف حالة".. فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية "نصف حالة".. فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية
ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء ندوة لمناقشة المجموعة القصصية (نصف حالة) للأديبة ابتهال الشايب، يناقش المجموعة الناقدان ميسرة صلاح الدين ورانيا ثروت، ويقدم اللقاء الأديب منير عتيبة؛ المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

يذكر أن مجموعة (نصف حالة) فازت بجائزة الدولة التشجيعية فى العام الماضى، وللكاتبة رواية واحدة هى (يزن) الصادرة عن دار النسيم سنة 2015.

كما حصلت ابتهال الشايب على الجائزة الأولى فى القصة القصيرة فى مسابقة قصر ثقافة الأقصر لعامى 2009و 2010و2012، وجائزة الإذاعة المصرية البرنامج العام، وكرمت من قبل عدة جهات، أهمها من مهرجان الأقصر الدولى للفنون التلقائية والمسرح.
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