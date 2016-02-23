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مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مزرعة دواجن بالبحيرة

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مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مزرعة دواجن بالبحيرة مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مزرعة دواجن بالبحيرة
استقبل مستشفى الناصر بأبو المطامير بالبحيرة، قبل قليل، محمد عبد الرءوف عبد الرءوف عشبة عامل بشركة لإنتاج الدواجن الكائنة بقرية شمال التحرير دائرة المركز، مقيم بقرية السوالم بحرى مركز إيتاى البارود جثة هامدة، ادعاء صعق كهربائى.

وبسؤال شقيقه فتحى، أمين المخزن بذات الشركة، مقيم بذات العنوان، قرر أنه أثناء قيام شقيقه بتنظيف عنبر الدواجن بالشركة صعقه التيار الكهربائى، مما أدى لوفاته ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة صعق كهربائى، ولا توجد بالوفاة شبهة جنائية، وتحرر المحضر 1678 /2016 إدارى المركز.

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مصر 365