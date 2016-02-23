بالفيديو – نابولي يفرط في الانقضاض على صدارة الدوري الإيطالي بالتعادل مع ميلان

(إفي): اكتفى نابولي بالتعادل الإيجابي على أرضه سان باولو بهدف لمثله أمام إيه سي ميلان مساء الاثنين، ليفرط في استعادة قمة دوري الدرجة الأولى وذلك في ختام الجولة الـ26 من المسابقة.

وبهذا التعادل يظل نابولي في مركز الوصافة بجدول الكالتشيو برصيد 57 نقطة، ليبتعد بنقطة خلف يوفنتوس حامل اللقب والذي يحافظ على صدارة الترتيب للجولة الثانية تواليا، رغم تعادله هو الآخر أمام بولونيا بدون أهداف بنفس الجولة.

تقدم "البارتينوبي" بهدف أول سجله لورنزو إنسيني في الدقيقة 39 من تسديدة قوية بيمناه تصطدم بلاعب ميلان، إجنازيو أباتيفي، وتدخل مرمى دوناروما.

لم يتأخر تعادل "الروسونيري" حيث أرسل الياباني كيسوكي هوندا كرة عرضية يفشل السنغالي خاليدو كوليبالي في إبعادها لتصل الى جياكومو بونافنتورا الذي لم يتوان في تسديد الكرة بيمناه ليفاجيء حارس نابولي مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 44.

وبذل نابولي جهدا كبيرا للخروج منتصرا في الشوط الثاني، لكن الحظ عانده، حتى تسديدة دراريس ميرتنز في الدقيقة 67 الخطيرة داخل المنطقة اصطدمت بالقائم الايمن بشكل غريب.

وسيخوض نابولي مباراة قوية اخرى الاسبوع القادم بحلوله ضيفا على فيورنتينا ثالث الترتيب.

وأصبح رصيد ميلان 44 نقطة ليحافظ على المركز السادس، علما بأنه سيستضيف تورينو الاسبوع القادم.

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