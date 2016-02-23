ليلة_الأبطال – تقرير تخيلي.. شخص واحد قادر على مساعدة أرسنال لعبور برشلونة

المكان: غرفة خلع ملابس أرسنال بملعب الإمارات.. الزمان: يوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من شهر فبراير.. الحدث: أرسنال يستضيف برشلونة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

يقف آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال في غرفة خلع الملابس ليقوم بتوجيه المحاضرة الأخيرة للاعبيه قبل مواجهة برشلونة.. ولكن يقاطعه قبل أن يبدأ بتر تشيك مطالبا أن يقوم هو بتوجيه الحديث لزملائه بدلا من المدرب الفرنسي المخضرم.

ويستعين تشيك بالخطاب التاريخي للممثل المخضرم ألباتشينو في فيلم "Any Given Sunday" من أجل حث زملائه على الفوز على الفريق الكتالوني.

وبدأ تشك حديثه قائلا:"لا أعلم ماذا أقول لكم، يفصلنا عدة دقائق عن معركة حياتنا، الآن لنتحد سويا كفريق أو الانهيار سيكون مصيرنا، سنقاتل في كل بوصة في الملعب، في كل لعبة، حتى ننتهي من تلك المهمة".

وأكمل"نحن الآن في الجحيم يا رجال، وصدقوني سنظل ماكثين هنا هذا إن لم نقاتل من أجل طريق عودتنا للنور".

وأردف موجها حديثه للاعبين الشباب بالتحديد"أتعرفون عندما يكبر سنك في تلك الحياة، هناك بعش الأشياء التي تؤخذ منك هذا جزء من الحياة وهذه هي كرة القدم أيضا، فمعدل الخطأ في كليهما صغير جدا".

وتابع"أعني أن خطوة واحدة متأخرة أو مبكرة إذا كنت بطيئا جدا أو سريعا زيادة عن اللازم فكل ذلك لن يساعدك، نحن هنا في ذلك الفريق من أجل القتال على تلك البوصة الواحدة في الملعب في كل ثانية من المباراة".

وأردف"إذا نظر أي منكم حوله سيجد زميل له مستعد للقتال من أجل تلك البوصة داخل الملعب وللتضحية من أجل الفريق، لأنه يعرف إنه إذا واجهت أنت نفس الأمر فإنك ستقوم بنفس التضحية من أجل الفريق، هذا هو الفريق يا رجال".

وأتم"الآن علينا أن نتحد سويا كفريق، أو نموت كأفراد، هذه هي كرة القدم.. ماذا ستفعلون الآن"؟

لماذا قرر تشك توجيه ذلك الخطاب عوضا عن فينجر؟

واجه تشيك برشلونة حينما كان لاعبا في تشيلسي ثماني مرات.. ويعد أحد حراس المرمى القلائل في العالم الذين لم يستطيع ليونيل ميسي لاعب الفريق الكتالوني تسجيل هدفا في شباكه مطلقا.

كما أن تشيك كان أحد أعمدة الجيل الذهبي لتشيلسي الذي نجح في إزاحة برشلونة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بقيادة بيب جوارديولا من الدور نصف النهائي ثم السير للفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخ النادي اللندني.

هذا بالإضافة لكونه أحد أكبر اللاعبين سنا في أرسنال الذي يضم بين صفوفه العديد من اللاعبين الشباب، وأكثرهم خبرة في المسابقة الأوروبية في الوقت الذي اعتادوا هم فيه الخروج منها من دور الـ16.

طالع أيضا

#ليلة_الأبطال – 5 نصائح لأرسنال من بلباو وإشبيلية من أجل الفوز على برشلونة