وظائف أكاديمية في جامعة سطام

الخرج - عبدالرحمن المقرن

تعلن جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي عن وظيفة أستاذ مساعد في عدد من التخصصات الطبية والعلمية والهندسية والصحية، وكذلك على رتبة معيد في التخصصات الطبية.

وتبدأ في استقبال طلبات من تنطبق عليهم الشروط من المواطنين والمواطنات الراغبين بالعمل في الجامعة يوم الأحد 26 جمادى الأولى 1437ه عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف على موقع الجامعة على الرابط https://jobs.psau.edu.sa (ولن يتم استلام أي طلبات ورقية).

وأفاد د. عبدالعزيز الحامد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أن الموقع يتيح للمتقدم اختيار مقر الوظيفة التي يرغب فيها في حال توفر الوظيفة في أكثر من مقر؛ حيث توجد فروع للجامعة في كل من الدلم وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر إضافة للمقر الرئيس في الخرج.