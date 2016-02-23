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د. السديس يؤكد أهمية انسياب حركة الزائرين وسلامتهم بالمسجد النبوي

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د. السديس يؤكد أهمية انسياب حركة الزائرين وسلامتهم بالمسجد النبوي د. السديس يؤكد أهمية انسياب حركة الزائرين وسلامتهم بالمسجد النبوي
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د. السديس يطلع على خرائط وصور مواقع الخدمات

المدينة المنورة - سالم الأحمدي

    اطلع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس أثناء لقائه بمدير إدارة المشروعات م. سعد الأحمدي على بعض الخرائط والصور التي توضح مواقع بعض الخدمات وإمكانية زيادة الاستفادة منها.

وأثناء ذلك، أكد الرئيس العام على أهمية الجوانب التي تحقق المصالح العامة في جميع المواقع، وتقديم تصور يراعي ذلك ويحقق المقاصد الشرعية، ويزيد من الاستفادة من الفرص المتاحة، مؤكداً كذلك على أهمية انسياب حركة الزائرين وسلامتهم في جميع المواقع المحيطة بالمسجد النبوي، وأن تكون متعددة الاستخدامات.

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