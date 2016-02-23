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خادم الحرمين يبعث رسالة خطية إلى أمير الكويت

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الكويت واس

    بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله" رسالة خطية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وسلم الرسالة لسمو أمير دولة الكويت سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الفايز لدى استقبال سموه له في قصر السيف أمس.

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