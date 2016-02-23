إنشاء جسر ونفق «الملك عبدالعزيز» في الدمام ب255 مليوناً

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أنه سيتم البدء في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من مشروع إنشاء نفق وجسر في شارع الملك عبدالعزيز عند تقاطعه مع الشارع الثامن والعشرين في مدينة الدمام، فيما سيتم الإغلاق يوم الجمعة المقبل 17/05/1437ه.

وأوضح محمد الصفيان المتحدث الإعلامي بالأمانة بأنه نظراً لأهمية شارع الملك عبدالعزيز وما يمثله من أهمية كبيرة في التقاطعات الرئيسية في الحاضرة، فقد قامت أمانة المنطقة الشرقية وبعد دراسة متأنية ضمن مشروع فك الاختناقات المرورية والسلامة المرورية بالتعاقد مؤخرا مع إحدى الشركات الكبيرة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي، الذي بدوره سيسهم بشكل كبير في فك الاختناقات المرورية في هذا المحور الرئيسي.

وأضاف "سيتم يوم الجمعة المقبل تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع إنشاء جسر ونفق في طريق الملك عبدالعزيز عند تقاطعه مع الشارع الثامن والعشرون"، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن إنشاء تقاطع ثلاثي المنسوب، وهو عبارة عن نفق سفلي بامتداد شارع الملك عبدالعزيز بطول 900م، ويتضمن حارتين في كل اتجاه، إضافة إلى أنه سيتضمن طريق خدمة وجسراً علويا بامتداد الشارع الثامن والعشرين بطول 900م، وطريق خدمة بحارتين بكل تجاه، فيما تبلغ السرعة التشغيلية للجسر 70 كلم في الساعة.

ولفت الصفيان إلى أن مدة المشروع تبلغ 24 شهراً، وبكلفة 255,736.242 مليون ريالاً موضحاً، بأنه سيتم خلال المرحلة الأولى اغلاق شارع 28 لتنفيذ أعمال الجسر، وأنه تم التنسيق مع إدارة مرور الشرقية لوضع التحويلات المرورية الأزمة، بهدف تيسير الحركة المروية خلال فترة تنفيذ المشروع، فيما سيتم تنفيذ النفق في طريق الملك عبدالعزيز لاحقاً، بحسب مراحل تنفيذ المشروع والخطة الزمنية الموضوعة للتنفيذ.