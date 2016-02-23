ضبط مسلح بحوزته 41 بلاطة حشيش في الحريق

الرياض – مناحي الشيباني

ضبطت دوريات الأمن بمحافظة الحريق 41 بلاطة حشيش مع مروج مسلح بعد إيقافه بالقوة الجبرية أثناء ملاحقته وتضييق الحصار عليه في منطقة زراعية بالمحافظة.

وكانت إحدى دوريات الأمن بالمحافظة قد اشتبهت بسيارة "شاص" بدون لوحات في موقع مشبوه، فطلبت من قائدها التوقف، إلا أنه لاذ بالفرار، فتمت متابعته وتضييق الحصار عليه في طريق زراعي، وأوقفته بالقوة الجبرية، وعقب تفتيشه عثر بحوزته على 41 بلاطة حشيش ورشاش و46 طلقة نارية ومخزنين ومبلغ مالي قدره 56،014 ريالاً، وسلمته الدوريات لشرطة الحريق لإحالته للجهات المختصة.