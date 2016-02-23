الحرف والمأكولات.. فن سعودي يعيش تجربة سياحية ناجحة

تبرز الفنون الشعبية كأهم وسائل تعزيز هوية الأوطان والتعريف بها، وقد اهتمت المملكة بالفنون الشعبية؛ حيث كان لها طابع مميز من ثقافة وأعراف وتقاليد تختلف عن المنطقة الأخرى بما في ذلك ما يتعلق بالتراث والفلكلور.

الجمعان: الموسيقى الشعبية تمثل جزءاً من التراث في بلادنا

ويعد التراث الشعبي من حرف وملابس ومأكولات وفنون شعبية من أهم عناصر التجربة السياحية في المملكة، وتتمتع المملكة بتنوع فريد في جميع عناصر التراث الشعبي في مناطق مختلفة، ويمثل كل نوع من هذا التراث العريق الحياة الاجتماعية بمختلف مجالاتها واختلافها في كل منطقة، ويتطلب التعرف على هذا التراث وتذوقه والاستمتاع به زيارة الوجهات المحلية.

سلطان النوة مخرج مسرحي في جمعية الثقافة والفنون بالأحساء يقول: الفنون الشعبية تمثل بفروعها وأشكالها المختلفة المرآة التي تعكس ثقافة المجتمع وأسلوب حياة أفراده في كل مرحلة من مراحل تطوره؛ حيث تسجل الفنون الشعبية وعلى مر الأيام أشكال السلوك وأنماط التفاعل الاجتماعية. وأضاف النوة بأن المملكة تزخر بالعديد من ألوان الفنون الشعبية التي تتنوع وتختلف باختلاف وتنوع بيئتها الجغرافية من البحر إلى الجبل إلى الصحراء، وكذلك المناطق السهلية الزراعية، مما أفرز كمّا هائلا من التراث الشعبي.

المطلق: الأساس هي العرضة ويتفرع منها أنواع الفلكلور

عبدالله المطلق مؤسس إحدى الفرق الشعبية بالأحساء أشار حول الرقصات الفلكلورية في الأحساء وقال: الأساس هي العرضة ويتفرع منها أنواع كثيرة "الهيدة والسامري والفجري واليوه والخماري والعدساني والطنبورة والبسته الفريسة"، وتختلف هذه الرقصات بحسب نوع الإيقاع المتزامن مع الرقصة وكذلك المناسبة الخاصة بالاحتفال.

نوح الجمعان رئيس قسم المسرح في جمعية الثقافة والفنون بالأحساء يقول بأن الموسيقى الشعبية تمثل جزءاً من التراث في المملكة، وتتنوع الفنون الشعبية في السعودية من فلكلور وموسيقى وشعر ورسم بتنوع واختلاف مراحل التطور التي مر بها المجتمع، كما تختلف باختلاف ظروف العيش والحياة والعمل التي تحيط بالأفراد في بيئاتهم المختلفة والمناسبات التي تسجلها هذه الفنون الشعبية.

علي الغوينم مدير جمعية الثقافة والفنون بالأحساء شارك معنا حول الموروث الشعبي بقوله: تمتاز المنطقة الشرقية بفنونها الشعبية العريقة ومنها دق الحب، الحصاد، الليوة، الفريسة، والصوت، وكل هذه الألوان الشعبية مستمدة من البيئة الساحلية والزراعية تحاكي في معظمها أمواج البحر أو مواسم الحصاد وسعف النخيل؛ حيث تطل المنطقة الشرقية على الخليج العربي، وتضم الأحساء مزارع واسعة للنخيل وأجود أنواع التمور، وتعتمد مأكولاتنا الشعبية على ما تنتجه الأحساء من منتوجات النخيل والدقيق والزراعات المحلية المختلفة، والمناطق الزراعية لها طابعها المميز.

خالد الرشيد من فرقة سيالة بمحافظة الأحساء يقول: الرقصات الفلكلورية ومنها العرضة والعاشوري والقادري والغجري، ويرى أن كل رقصة مرتبطة بزي شعبي معين مثل الوزرة والسديريات في حين أن كثيراً من الفرق المؤدية للرقصات تلتزم بزي موحد خاص بالفرقة أو زي معين أثناء الاحتفالات والمناسبات الوطنية كمهرجان الجنادرية ويعتبر هذا من التغيرات التي طرأت على الرقصات.