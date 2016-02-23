وزير التجارة يدشن تأسيس المرحلة الثانية لأكبر مشروع دوائي في المملكة.. اليوم

يدشن وزير التجارة والصناعة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم الثلاثاء تأسيس المرحلة الثانية من أكبر مشروع دوائي في المملكة لتصنيع علاجات السرطان بتكلفة تجاوزت مليار ريال، في مجمع مصانع شركة سدير للادوية (سدير للأدوية) ، ويتفقد سير العمل في المرحلة الأولى من المشروع بمدينة سدير للصناعة والأعمال " 100 كلم" شمال العاصمة الرياض.

ويقع المشروع على مساحة 77 ألف متر مربع ، وهو متخصص في انتاج علاجات السرطان الكيميائية (الفموية والوريدية)، لتلبية الاحتياج الوطني والخليجي. ويتضمن المشروع إلى جانب المباني الإدارية مراكز للأبحاث وأكاديمية للتدريب.

ويعد مرض السرطان السبب الرئيسي الثاني للوفاة في دول العالم الصناعية، حيث يشكل أحد أكبر التحديات التي يواجهها القائمون على الرعاية الصحية، وذلك بسبب صعوبة توفير العلاجات الدوائية له ولغيره من الأمراض المزمنة والحرجة.

ويعود هذا التحدي إلى سببين رئيسين: أولهما أنه في الوقت الحاضر لا توجد مصانع أو منشآت متخصصة في تصنيع أدوية علاج السرطان، على الرغم من تزايد حالات الإصابة به في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وثانيهما احتكار هذا النوع من الأدوية للشركات الدولية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وبالتالي صعوبة توفيرها لجميع الحالات المصابة، ما يتعارض مع مفهوم الأمن الدوائي الذي يسعى إلى ضمان أحقية حصول جميع المواطنين على الدواء في جميع الأوقات.

وقد أظهرت الدراسات السوقية العالمية الحديثة بأن حجم السوق السعودي لأدوية الأورام يزيد عن مليار ريال سعودي، مع زيادة سنوية بمعدل 7% على الطلب لهذه الأدوية. ويمثل حجم السوق المحلي حوالي 40% من حجم السوق الخليجي.

نظرة مستقبلية

وعليه فقد بدأت شركة سدير للأدوية - شركه ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية - الترتيبات لإطلاق أول مشروع دوائي من نوعه في المملكة لتصنيع علاجات السرطان الكيميائية (الفموية والوريدية). وعن رؤية الشركة قال الدكتور وائل كعوش رئيس مجلس الإدارة "تهدف الشركة لتطوير مجمع لتصنيع الأدوية المبتكرة، وذلك لتلبية احتياج السوق الوطني والخليجي بشكل أساسي، وتأمين الاحتياجات المتنامية في قطاع الصناعات الدوائية التي تعاني من النقص الدائم في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وتسعى لتوطين مجموعة من الصناعات الدوائية – البيولوجية المتطورة عبر فريق مهني متخصص، وبناء شراكات وتحالفات مع أهم الشركات والمؤسسات الفاعلة في قطاع الصناعة الدوائية".

وأضاف الدكتور وائل كعوش: "تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المجمع وتدشين المرحلة الثانية "اليوم" بحضور ورعاية كريمة من وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة الذي تبنى هذا المشروع، وقد حظي هذا المشروع بدعم كبير من قبل الرئيس التنفيذي لهيئة الدواء والغذاء السعودية الأستاذ الدكتور محمد المشعل ونائب الرئيس لقطاع الأدوية الدكتور إبراهيم عبدالرحمن الجفالي".

الأمن الدوائي الوطني

تشير الإحصائيات إلى أن هناك ارتفاعاً حاداً في الطلب على الرعاية والخدمات الطبية في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص. وقد أظهرت دراسة قامت بها شركة ماكينزي العالمية أن معدلات الزيادة في الأمراض المزمنة قد ترتفع بنسبة ٤١٥٪ في عام ٢٠٢٥م، هذا بالإضافة إلى زيادة معدلات الإصابة بالأورام بنسبة ٢٧٥٪.

من جهته قال الدكتور ياسر العبيداء الرئيس التنفيذي لشركة سدير للأدوية "سعياً منا لتحقيق الهدف السامي للأمن الدوائي الوطني، والذي يعد أحد أهم ركائز مكونات الأمن الوطني الشامل بتوفير الدواء للمواطنين كافة في جميع الأوقات، وذلك بضمان توفير مخزونات دوائية كافية، وضمان استقرار الإمدادات الدوائية مع إمكانية الحصول على الأدوية تحت مختلف الظروف، فإن شركة سدير للأدوية تقوم بدور ريادي على المستوى الوطني، وذلك بالتعامل مع هذا التغيير الطارئ على خارطة الأمراض في مجتمعاتنا المحلية والعمل على بناء مجمع صناعي يختص بتوفير علاجات لهذه الأمراض بمعايير عالمية وبتكلفة اقتصادية".

مراحل المشروع

تقود شركة سدير للأدوية مبادرة صحية اقتصادية وذلك بناءً على خطتها الموضوعة، فالمجمع الصناعي سيتم تطويره على أربع مراحل بحيث تكون كل مرحلة مكرسة لبناء مصنع مختص بنوع من العلاجات والمستحضرات الصيدلانية.

تبدأ المرحلة الأولى بتصنيع علاجات السرطان الكيميائية (الفموية والوريدية)، تليها المرحلة الثانية بالعمل على إنتاج محاليل التغذية الوريدية بأحجامها المختلفة والمسبقة التحضير، ثم تختص المرحلة الثالثة بإنشاء مصنع أدوية متخصصة في علاج الأمراض الصدرية عن طريق الاستنشاق، ويتكامل المشروع بالمرحلة الرابعة التي ستكون مخصصة لإنتاج العلاجات البيولوجية المختلفة المتطورة المنقذة للحياة.

جذب الاستثمار

تعتبر المملكة إحدى أكثر دول المنطقة جذباً للاستثمار في الصناعات الدوائية، فقد أظهرت دراسة قامت بها شركة ستيم - للأدوية (STEM-Pharma) لمنطقة الشرق الأوسط بأن سوق المملكة العربية السعودية للأدوية هو الأكبر في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل عام، حيث شكّل السوق السعودي ما نسبته ٨٥٪ من إجمالي مبيعات الدواء في منطقة الخليج العربي.

ويعتمد سوق الدواء السعودي على واردات الأدوية، خاصة تلك الأدوية الحديثة والمشمولة بقوانين الامتياز. بالإضافة إلى ذلك، فإن هيئة الغذاء والدواء السعودية (SFDA) لديها سياسات صارمة لمراقبة الأسعار في كافة القطاعات الصحية وعلى كافة المستحضرات الصيدلانية، سواء كانت من الأدوية الحديثة إلى الأدوية الجنيسة وكذلك الأدوية اللا وصفية.

إن ميزة الأمن والاستقرار في المملكة إلى جانب الموقع الجغرافي، تجعل منها وجهة لاستقطاب الاستثمارات ومنصة لتصدير المنتجات والخدمات إلى الدول المجاورة والعالم.

د. العبيداء: مميزات المشروع تخصصه في إنتاج علاجات السرطان والأمراض المزمنة

ويسهم التركيز بشكل مباشر على الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة للمملكة في مجال التصنيع الدوائي بشكل فعَال في خفض تكلفة الرعاية الصحية، وذلك من خلال الاعتماد على الأدوية الجنيسة المصنعة محلياً. وبالتالي فإن هذا المشروع الوطني يعتبر بداية لدعم الصناعة الوطنية والوحيدة في المنطقة الخليجية ومحفزاً لسلسلة من الاستثمارات لإنشاء مصانع دوائية متطورة في هذا المضمار لتطوير المملكة طبياً وبناء الإنسان صحياً.

شراكات وتحالفات دولية

تعد الشراكات والتحالفات الدولية الخيار الأفضل للشركات في الألفية الثالثة، حيث إن الشركات العالمية المتخصصة في الأدوية الجنيسة تسيطر على الحصة الأكبر منها. وعن ذلك قال الدكتور العبيداء "رغبةً من إدارة شركة سدير للأدوية في بناء وتطوير استراتيجية طويلة المدى لريادة سوق تصنيع أدوية السرطان والأمراض الحرجة، فقد حرصت على القيام بعدة تحالفات دولية مع شركات مختصة في هذا المجال مثل شركة بوش الألمانية، شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية والعلوم الحيوية، وشركة سي تي بي ذات الخبرة الواسعة في مجال الصناعة الصيدلانية والكيميائية.. وهذا لتوفير أدوية وفق أعلى المواصفات ومعايير الجودة العالمية، والمعتمدة من قبل هيئة الدواء والغذاء السعودية، هيئة الغذاء والدواء الأميركية ووكالة الأدوية الأوروبية. وسوف يفضي هذا التحالف إلى توفير أدوية ذات معايير عالمية المواصفات، مع العمل على تخفيض تكلفة تصنيعها والذي بدوره سيضمن توفرها لتكون في متناول الجميع".

ومن المتوقع بأن يغطي إنتاج مصنع علاجات السرطان معظم احتياجات المملكة ودول الخليج من هذه الأدوية، هذا بالإضافة إلى إمكانية التصدير لدول أخرى في منطقة الشرق الأوسط ودول العالم.

التدريب والتطوير

حرصاً من شركة سدير على مواكبة كل ما هو جديد في مجال إنتاج الأدوية، قامت بتخصيص مواقع ضمن أرض المشروع والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 77.000 متر مربع لبناء مبان إدارية ومراكز للأبحاث وأكاديمية للتدريب، وذلك لزيادة حجم صناعة الدواء المحلية على يد مختصين سعوديين ذوي كفاءة وعلى درجة عالية من التدريب لاستخدام أحدث الأجهزة والتكنولوجيات. وسيتم إعداد الدورات التدريبية بالتعاون مع أفضل المعاهد الدولية المتخصصة في هذا المجال وبالتعاون أيضاً مع وزارة التعليم السعودية، لما لهذه الدورات من دور في تعزيز المناهج التعليمية في مجال تخصص الصيدلة. كما سيتم التنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية لجذب وتشجيع القوى العاملة للعمل في مجال تصينع الأدوية. وهذا يؤكد أهمية الدور الذي تقوم به شركة سدير للأدوية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير آلاف فرص العمل للسعوديين، خصوصاً من ذوي الكفاءات في مجالات الصيدلة والهندسة الكيماوية وغيرها من التخصصات الفنية.