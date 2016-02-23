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رصد 317 مخالفة على مؤسسات النقل في نجران

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    نفذت فرق التفتيش بالإدارة العامة للطرق والنقل بمنطقة نجران جولات تفتيشية خلال الشهر الماضي، رصدت خلالها مخالفات على مؤسسات مكاتب تأجير السيارات ونقل البضائع بلغت 317 مخالفة بمبلغ إجمالي 288,100 ريال.

وضبطت الفرق ست مخالفات على مكاتب تأجير السيارات بلغت قيمتها الإجمالية 18000 ريال، وتمثلت في ممارسة النشاط بترخيص منتهٍ، ووقوف أكثر من سيارتين أمام المكتب، وعدم الالتزام بالسعودة، وطلب بطاقة عمل وتصوير الوثائق للعملاء.

ورصدت في المؤسسات العاملة في مجال نقل وترحيل البضائع والمهمات بأجر على الطرق 311 مخالفة بقيمة إجمالية تبلغ 270,100 ريال، ومن هذه المخالفات ممارسة النشاط بتراخيص منتهية أو بدون ترخيص، وعدم الالتزام بالسعودة، وتشغيل مركبات بدون بطاقة تشغيل أو ببطاقات تشغيل منتهية الصلاحية.

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