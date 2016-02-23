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"زيكا" ينتقل عن طريق السائل المنوى بنسبة 3% ونادرًا ما يصل لـ"الجنين"

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"زيكا" ينتقل عن طريق السائل المنوى بنسبة 3% ونادرًا ما يصل لـ"الجنين" "زيكا" ينتقل عن طريق السائل المنوى بنسبة 3% ونادرًا ما يصل لـ"الجنين"
صغر حجم رأس الجنين من الآثار السلبية القوية لفيروس زيكا نتيجة إصابة الأم بالفيروس أثناء الحمل.

ويقول الدكتور علاء عيد وكيل أول وزارة الصحة للشئون الوقائية، إن مشكلة صغر حجم رأس الجنين والمعروف باسم "الميكروسيفالى" له أسباب أخرى موجودة فى غير فيروس زيكا منها تناول الأم للأدوية فى الفترة الأولى من الحمل وزواج الأقارب وما ينتج عنه من عيوب خلقية، وغيرها من المشكلات الطبية وبالتالى لا يعنى صغر حجم رأس الجنين وجود فيروس زيكا فى مصر.

ويضيف الدكتور علاء عيد أن واحدًا من كل 5 أشخاص معرضون للإصابة بفيروس زيكا فى المناطق التى ينتشر بها البعوض وتظهر على المصاب الأعراض بعد فترة حضانة للمرض تستمر من 3 إلى 12 يومًا ومنها الحمى، الطفح الجلدى، التهاب ملتحمة العين، آلام بالعضلات والمفاصل، الصداع المستمر، وتستمر هذه الأعراض من 3 إلى 7 أيام ونادرًا ما يحتاج المريض دخول المستشفى.

ويشير وكيل أول وزارة الصحة للشئون الوقائية إلى وجود احتمالات نادرة بانتقال زيكا للجنين أثناء الحمل كما ينتقل بنسبة 3% عن طريق نقل الدم والسائل المنوى، ولا يوجد حتى الآن لقاح محدد أو أدوية للفيروس لكن هناك بعض الإرشادات التى يمكن أن تعالج الأعراض تشمل:
>- تناول كميات كبيرة من المشروبات الدافئة.
>- خفض الحرارة باستخدام الباراسيتامول لتخفيف الألم والحمى مع الابتعاد عن خوافض الحرارة من مجموعة "الايبوبروفين" ومضادات الالتهاب لتقليل احتمالية حدوث أعراض نزيفية.
>- استخدام مضادات الحساسية لتخفيف الكحة مع الراحة.
>- على الحامل متابعة حالة الجنين بشكل دقيق للتدخل وإنقاذ الموقف حاله إصابته بتشوه.

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مصر 365

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