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حبس قاضى "بيان رابعة" 4 أيام بتهمة إهانة رئيس مجلس القضاء الأعلى

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حبس قاضى "بيان رابعة" 4 أيام بتهمة إهانة رئيس مجلس القضاء الأعلى حبس قاضى "بيان رابعة" 4 أيام بتهمة إهانة رئيس مجلس القضاء الأعلى
قررت النيابة العامة، حبس المستشار أمير عوض، أحد قضاة "بيان رابعة"، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بإهانة رئيس مجلس التأديب الأعلى، المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف.

كان رئيس مجلس التأديب الأعلى، قرر إحالة القاضى للتحقيق أمام النياب العامة، وتم احتجازه من قبل قوات الأمن المكلفة بحراسة دار القضاء، داخل غرفة حرس المحكمة، وسط تشديدات مكثفة من قبل الشرطة.

يشار إلى أن مجلس تأديب القضاة، أصدر حكما ابتدائيا فى مارس 2014، بإحالة 31 قاضيا للمعاش، على خلفية اتهامهم بالتوقيع على بيان يرفض عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، بينهم المستشار أمير عوض.

وقرر قضاة البيان التقدم بطعون أمام مجلس التأديب الأعلى، الذى ينظر القضية، واستكمال سماع مرافعات القضاة بجلسة اليوم الثلاثاء.


>مصادر: قاضى "بيان رابعة" المحتجز متهم بإهانة هيئة قضائية
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