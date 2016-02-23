مدير أمن السويس: ضبط المجندين الـ3 وفرد الشرطة لتشابكهم بالأيدى مع شاب

صرح اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس، أنه تم تحرير محضر لثلاث مجندين وفرد شرطة، وسيتم إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق، فى واقعة تشابكهم بالأيدى مع شاب فى السويس، والذى ظهر فى مقطع فيديو تداوله النشطاء بصفحات مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وكشف اللواء عبد العال فى تصريحات صحفية، أن بداية الواقعة كانت عندما وقف أحد المجندين، من قوة تأمين مبنى إطفاء الأربعين عصر أمس فى نافذة المبنى المطل على شارع الجيش، يتحدث فى الهاتف، وتصادف أثناء ذلك مرور فتاة، وظن سوءا أحد الشباب المارين بجوار المبنى، أن المجند يوجه الحديث للفتاة ويعاكسها.

وأضاف مدير الأمن، أن الشاب تحدث مع المجند "درجة ثالثة" بطريقة غير لائقة، وألقى عليه سيلا من السباب، دون علم الفرد بسبب ذلك، وحين بدأ الحديث معه قاطعه واستمر فى سبه واتهمه بأنه عاكس الفتاة، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية بينهما، تدخل على إثر ذلك مجند آخر زميله، فى محاولة لتهدئة الوضع، لكن الشاب استمر فى توجيه السب معتقدا بالخطأ أن المجند كان يعاكس الفتاة.

وأشار اللواء عبد العال، أن المشادة الكلامية تطورت مع تعالى صوت الشاب والمتادى فى سب المجندين، حتى تدخل عسكرى ثالث كان معين خدمة بكشك أمان لبيع المواد الغذائية، فى محاولة لفهم الأمر، وسرعان ما تحول الأمر الى اشتباك بالأيدى، بينهم وعلى إثر ذلك تدخل فرد شرطة ليفض النزاع، بين المجندين الثلاثة والشاب، وتمكن بعض الأفراد الآخرين من فض المشاجرة، التى بدأت بسبب الاعتداء على مجند باللفظ، وانتهى الموقف وغادر الشاب.

وأكد مدير الأمن أنه تم ضبط المجندين الثلاثة وفرد الشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الأربعين، وتكثف المباحث تحرياتها لسرعة ضبط الشاب.

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