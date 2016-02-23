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نبيل نعيم: كتاب مؤسس"التكفير" يباع بمعرض الكتاب وكل سلفى مشروع "داعشى"

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نبيل نعيم: كتاب مؤسس"التكفير" يباع بمعرض الكتاب وكل سلفى مشروع "داعشى" نبيل نعيم: كتاب مؤسس"التكفير" يباع بمعرض الكتاب وكل سلفى مشروع "داعشى"
قال نبيل نعيم، القيادى السابق بتنظيم الجهاد، إن كتاب "حد الإسلام وحقيقة الإيمان" الذى ألفه عبد المجيد الشاذلى منذ 40 عامًا، ما زال يباع بمعرض الكتاب وسور الأزبكية، رغم كونه مؤسس الفكر التكفيرى فى .

وأضاف "نعيم"، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على فضائية النهار، أن كل سلفى فى العالم هو مشروع "داعشى"، وينتظر الفرصة التى تأتيه حتى يتحول، مشددا على ضرورة التوعية بخطورة هذه الجماعات، مشيرًا إلى أن أكثر الناس فسادًا فى العقيدة هم السلفيين، لأنهم يعتنقون عقيدة بن تيميه، الذى يقول "الاستواء هو الجلوس".

من جانبه أوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن هناك كتبًا ما زالت موجودة داخل الدولة وتباع فى المكتبات رغم أنها تحرض على التطرف والإرهاب، مثل كتاب "فتاوى علماء البلد الحرام" الذى يهاجم الجيش المصرى، ويحرم على الجندى أن يحيى العلم، أو يقوم ويطيع القائد، لأنه يعتقد أن ذلك شرك بالله.


>نبيل نعيم لـ"آخر النهار": مفتى "داعش" كان صاحبى وفُصِل من "البوليس" لتطرفه
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