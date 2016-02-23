أخبار عاجلة

بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي : أنا بفكر قبل ما أتكلم مع جوزي علشان ردودي تبقى جاهزة -
«نيسان» تحتفل باليوبيل الذهبي لسلسلة «Z» بإصدار جديد -
هيونداي تبرز «سوناتا» المعدلة ببث مباشر لفاعليات معرض نيويورك -
«سوبارو» تعالج أخطائها بتطوير سياراتها الموجودة في الأسواق -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... في المدرسة زمان كان في واحدة صاحبتي بتفتي على طول وتحكي موقف كوميدي -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... إحنا شعب بيحب يفتي " الناس مقامات " -
بيومي أفندي - موقف كوميدي لـ بيومي فؤاد وهو بيقدم يسرا اللوزي " إتخضيتي ليه .. أصلك بتخوف " -
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مركز الحق فى الدواء: نقص أكثر من 800 دواء من بينهم 188 عقارا حيويا

Google+ Print
مركز الحق فى الدواء: نقص أكثر من 800 دواء من بينهم 188 عقارا حيويا مركز الحق فى الدواء: نقص أكثر من 800 دواء من بينهم 188 عقارا حيويا
قال المركز المصرى للحق فى الدواء، إن أزمة نقص الأدوية تعاظمت بشكل مزعج فى الأسبوع الماضى، ما يشكل خطورة على فرص تعزيز إتاحة الدواء، ليظل حق يتم انتهاكه يوميا، على حد وصفه.

وأشار المركز فى تقرير أصدره، إلى أن حوالى 800 صنفا بالاسم التجارى، تعانى من نقص رغم وجود بدائل لها، وإن كانت بأسعار مضاعفة أكثر من 200% من الثمن الأساسى، وقد رصد المركز نحو 188 صنف دواء حيوى يشكل خطورة مباشرة على الحياة، ليس لهم مثيل فى السوق، مثل حقن "ارتش" التى تستخدم بعد حالات الولادة، وحقن الصبغات وسيولة الدم، ومذيبات الجلطات وأدوية مهمة لمرضى الأورام التى تمكنهم من تكملة العلاج الكميائى الذى بدأ فى التوقف، أيضًا مجموعة من الفيروسات منها عقار أبيلاكسين لاكسين وأقراص مضاد للفيروسات منها اسيكلوفير-ستادا 400 مجم.

وأَضاف المركز، أنه من بين الأدوية التى بها نقص، 8 أدوية للحموضة، و18 دواء للضغط، و12 فيتامينا منها أقراص سيولة الدم، وحقن فيتامينات "بى كوم فورت" و8 أدوية دواء قرحة المعدة، و12 دواء ً لعلاج الجيوب الأنفية منها، و9 أدوية لتنظيم ضربات القلب منها "كوردارون" و8 أدوية لعلاج الغدة الدرقية، و4 أدوية لعلاج السرطان، و4 مسكنات، و11 أدوية للهضم، و9 أدوية للدوار، و11 مضادا حيويا، و8 أدوية للقلب، و13 ملينا للكبد.

وطالب المركز من إنقاذ قطاع الشركة القابضة للأدوية بتحريك أسعارها لأكثر من 100صنف ليصبح فوق الـ5 جنيهات، حتى يستمر عمل هذا القطاع، الذى تعرض لظلم بين على مدار سنوات وحتى تتوقف خسارة ويستطيع مواصله عمله الاجتماعى لصالح المريض المصرى، وسرعة حل مشاكل الشركات الخاصة لبحث كيفيه توفير عمله صعبه لهم حتى لا تتوقف هذه الشركات التى أصبحت فى أوضاع صعبة ستؤثر على مساراتها وحتى لا تبدأ فى فرض برامج تقشف أو توفير للعماله وتستغل الشركات الأجنبيه الامر لفرض مزيد من نفوذها وضرب قطاع الدواء الوطنى.


>"الحق فى الدواء" يطالب بحصر مرضى الضمور العصبى وتوفير العلاج لهم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا