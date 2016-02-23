خالد يوسف وهيثم الحريرى والقعيد يدشنون ائتلاف "25-30" الأسبوع المقبل

أكد ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب المستقل، أن نواب الائتلاف المقرر تدشينه لرفع شعار "العدالة الاجتماعية" استقروا على اختيار اسم ائتلاف "25– 30 " له و إعلان تفاصيل وثيقته و عدد نوابه خلال الأسبوع المقبل.

و أضاف داود لـ"اليوم السابع"، أن الائتلاف سيضم كلا من يوسف القعيد و أحمد الشرقاوى وهيثم الحريرى و أحمد الطنطاوى و خالد عبد العزيز شعبان و خالد يوسف .

و أوضح أنهم ينتظرون صدور مشروع التشريعات المقترحة من وزارة الداخلية للنظر فيها، موضحا أنه حال وصولها للمجلس قبل الانتهاء من اللائحة سيتم تشكيل لجنة خاصة بها لمناقشتها و النظر فيها.

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