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ضبط 250 ألف "شجرة أفيون" بأبو زنيمة فى جنوب سيناء

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ضبط 250 ألف "شجرة أفيون" بأبو زنيمة فى جنوب سيناء ضبط 250 ألف "شجرة أفيون" بأبو زنيمة فى جنوب سيناء
تمكن ضابط وحدة مباحث قسم شرطة أبو زنيمة بالاشتراك مع فرع البحث الجنائى وقوات الأمن والقوات المسلحة، من ضبط مزرعة 10 أفدنة بها شجر الخشخاش الذى يستخلص منه مخدر الأفيون بوادى حجية بقرية غرندل بمدينة أبو زنيمة.

كانت معلومات قد وردت إلى العميد أحمد فاروق القرن مدير البحث الجنائى بمديرية الأمن وبعرض المعلومات على اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء على الفور، كلف ضباط المباحث بشن حملة للقضاء على الزراعات المخدرة بالمنطقة، وأسفرت الحملة عن ضبط مزرعة وبداخلها ربع مليون شجرة خشخاش الأفيون ومجهزة بأحدث أساليب الرى.

تم أخذ عينات من المخدر وحرق محتويات المزرعة، وتم تحرير محضر وأخطرات النيابة لتولى التحقيق بإشراف المستشار محمد عبد السلام المحامى العام لنيابات جنوب سيناء.

- ضبط 120 ألف شجرة خشخاش بمنطقة "جبل الراحة" بجنوب سيناء
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