"بيطرى المنيا": ليس هناك عينات إيجابية لأنفلونزا الطيور فى مزارع الديوك الرومى

قالت الدكتورة أمل عبد الفتاح مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، إنه لا توجد مزرعة للديوك الرومى ثبتت إيجابية عيناتها خلال عام 2016، موضحة أن معظم المزارع التى تعمل على تربية الديوك الرومى مغلقة خاصة فى فصل الشتاء خوفا من أنفلونزا الطيور.

وأضافت "عبد الفتاح"، أن قوافل التحصين الخاصة بجميع أنواع الطيور ومن بينها الديوك الرومى تعمل بشكل مستمر ومكثف فى فصل الشتاء، مؤكدة أن أصحاب المزارع يقومون بتحصين الطيور على نفقتهم الخاصة تحت إشراف الطب البيطرى.

وأوضحت مدير الطب البيطرى، أن عدد مزارع الدواجن حسب حصر مديرية الزراعة يبلغ 1656 مزرعة ومعظم هذه المزارع لا يعمل فترة الشتاء خوفا من الأنفلونزا.

وقالت "أمل"، إن مديرية الطب البيطرى قامت بعمل تحصين لجميع الحضانات الخاصة بالطيور على مستوى المحافظة، خوفا من أى أمراض قد تصيبها.

وأشارت "أمل" إلى أن أعمال التحصين التى تتم للطيور تشمل جميع أنواع الطيور وتقوم المديرية أيضا بعمل ندوات تثقيفية وإرشادية لأصحاب المزارع لتوعيتهم بأنواع الأنفلونزا وطرق الوقاية منها وأهمية التحصينات التى يقومون بها تحت إشراف الطب البيطرى.