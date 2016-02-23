بالصور.. وكالة روسية: تسليم صواريخ "إس - 300" لإيران يخيف الغرب

يخشى العديد من الدول العربية والغربية تسليم صواريخ الدفاع الجوى الروسية "إس - 300" لإيران، حيث ستلعب هذه المنظومة دورا كبيرا فى تغيير موازين القوة فى المنطقة بشكل كبير، خاصة إذا حصلت عليها إيران.

وقالت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، إن هذه الدول تعترض نظرًا للقوة الكبيرة التى تتمتع بها هذه المنظومة الفتاكة، ومواصفاتها العالية التى تجعل الجميع يرغب فى امتلاكها.

>تتعدد إصدارات صواريخ الدفاع الجوى "إس - 300"، ولكن الأشهر على الإطلاق هو "إس-300فى4" والذى يعد سلاحاً صاروخياً متطوراً للدفاع الجوى، كما يوجد "إس-300بى" لحماية المنشآت الصناعية والإدارية الهامة من الهجوم الجوى، و"إس-300فى" لحماية مواقع القوات الصديقة ووحدات منها أثناء تحركها.

ويتميز النظام الجديد "إس-300فى4" بالقدرة على حماية القوات الصديقة من الهجوم الجوى فى مجال يعادل مثلى أو ثلاثة أمثال المساحة التى يغطيها "إس-300فى"، ويفوق كثيرا نظام "إس-300فى" فى مدى ضرب الأهداف.

ويستطيع نظام "إس-300فى4" ضرب وإصابة 24 طائرة معادية بما فيها الطائرات الشبح التى تتمتع بالقدرة على التخفى عن الرادار، من على بعد يصل إلى 400 كيلومتر فى آن واحد، أو إسقاط 16 صاروخا بالستيا تحلق بسرعة تصل إلى 4500 متر فى الثانية.

وتتطلع القوات الروسية إلى استلام المزيد من أنظمة "إس-300فى4"، وتستعد فى الوقت نفسه لاستلام سلاح آخر من إنتاج شركة "ألماز أنتى" الروسية لأنظمة الدفاع الجوى هو "إس-350 يى فيتياز" الذى يستطيع إصابة 16 طائرة و12 صاروخا بالستيا من على بعد يصل إلى 60 كيلومترا وعلى ارتفاعات تتراوح بين 10 أمتار و30000 متر، فى آن واحد.

يذكر أن روسيا وقعت فى 2007 عقداً لتوريد منظومات "إس-300" لإيران، بقيمة 800 مليون دولار، أوقفت الصفقة نتيجة للحظر الذى فرض على إيران عام 2010، لذلك تقدمت طهران بشكوى على شركة "روس أبورون إكسبورت" إلى محكمة جنيف فى سويسرا، فاقترحت روسيا اتفاقاً سلمياً، واعدة بتوريدات جديدة لمنظومة صواريخ الدفاع الجوى "تور- إم 1 إى" كترضية.

ورفعت روسيا الحظر عن توريد الصواريخ لإيران؛ مع إعلان الغرب التوصل إلى اتفاق مبدئى مع طهران، وقال المكتب الصحفى لـ"الكرملين": إن "الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، وقع الاثنين 13 أبريل/وكان قد قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسين جابرى أنصارى، اليوم الاثنين، إنه من المواضيع المطروحة للنقاش بين وزيرى الدفاع الإيرانى والروسى، الجيل الجديد من منظومات صواريخ "إس- 300"، موضحا أن سد احتياجات إيران الدفاعية من مواضيع المحادثات والمشاورات بين البلدين.

وفى معرض رده على سؤال حول زيارة وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو لطهران ومتابعة ملف منظومات صواريخ "إس - 300" للدفاع الجوى، أضاف جابرى أنصارى فى لقائه الصحفى الأسبوعى، أمس الاثنين، أن زيارة وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو لطهران جاءت بعد زيارة وزير الدفاع الإيرانى وإسناد القوات المسلحة الإيرانية حسين دهقان إلى موسكو، وكمؤشر على متانة العلاقات واستمرار تبادل وجهات النظر بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا.

وأفاد بأن وزير الدفاع الروسى سلم الرئيس الإيرانى رسالة خاصة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تتمحور حول التطورات الإقليمية والقضايا الثنائية. نيسان، مرسوماً يرفع الحظر عن توريد أنظمة صواريخ إس-300 إلى إيران".

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