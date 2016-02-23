Noon by Noor تطلق مجموعتها الخريفية خلال أسبوع نيويورك للموضة

في عودة جديدة إلى أسبوع الموضة في نيويورك وللموسم الثامن على التوالي، قدمت كل من الشيخة نور بنت راشد آل خليفة والشيخة هيا بنت محمد آل خليفة مجموعة Noon by Noor لخريف 2016.

ووصفت الشيخة نور بنت راشد آل خليفة، والشيخة هيا بنت محمد آل خليفة، مجموعة الأزياء ربيع 2016، والتي قدمتاها في أسبوع الموضة في نيويورك في موسمه السابع، بأنها كانت ذات إطلالة شبابية أكثر فخامة.

وأضافت في تصريحات صحفية ، بعد عودتهما من أمريكا ومشاركتهما، إن المجموعة حظيت بإعجاب واسع من الحضور، الذي ضم فنانين وفنانات مشهورين، ومعرفين على مستوى العالم، وعارضات أزياء عالميات، وبيوت أزياء عريقة، وآلاف من الإعلاميين، والصحفيات ومراسلات المحطات الفضائية المختصة بالموضة، وعدد من المدونين المعرفين.

وقالت الشيخة نور بنت راشد: "لقد حرصنا على أن تتسم المجموعة بطابعٍ رياضي في غاية الاسترخاء عن طريق استخدام تصاميم فضفاضة وأقمشة عصرية. وقد قمنا بتطوير بعض التصاميم الكلاسيكية كالسترات الرياضة لتصبح هذه الإطلالة الشبابية أكثر فخامة".

ومن جانبها أشارت الشيخة هيا بنت محمد أن "المجموعة كانت في غاية اللهو والمرح حيث اعتمدنا فيها على ألوان الباستيل والألوان البراقة وأقمشة مختلفة من حيث الطباعة والملمس. بالإضافة إلى استخدام الأقمشة ذات الوزن الخفيف مثل أشرطة الأورجانزا الذهبية مقابل بعض المنسوجات الأقل مرونة باللونين الأبيض والأسود والحرير وغيره"، مضيفة أن ألوان المجموعة ضمت درجات الباستيل الناعمة والألوان الجريئة مثل الأزرق والأحمر الفاقع والألوان المعدنية من الذهب والنحاس الذي يتناثر على أقمشة الأورجانزا الشفافة. كما تتضمن المجموعة عدداً من الفساتين والتي يتميز البعض منها بالورود المعدنية الفاخرة والنقشات المبتكرة مما أضاف إلى المجموعة طابع أنوثة ساحرة.

وكان التلفزيون البحريني، والصحف المحلية، ومواقع التواصل تتابع نجاح المجموعة في أسبوع الموضة العالمي في نيويورك، ولدعم الشيختين الشابتين اللتين استطاعتا أن تضعان اسم البحرين في هذا الأسبوع العالمي وبقوة.