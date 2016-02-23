«الموارد البشرية» في الشارقة تكرم منتسبي البرامج التأهيلية بالمنطقة الشرقية

نظمت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، صباح أمس، في فرعها بمدينة كلباء، حفلاً لتخريج 45 باحثاً وباحثة عن عمل، المنتسبين إلى عدد من البرامج التأهيلية المتمثلة في «تطوير الذات» و«الذكاء الوجداني»، وذلك في المنطقة الشرقية، بحضور الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية.

وهنأ الدكتور طارق بن خادم المنتسبين إلى البرامج التأهيلية، وتمنى لهم النجاح والتميز في حياتهم المهنية، وثمن جهودهم المبذولة في استكمال متطلبات البرامج.

وقال إن الدائرة تسعى إلى مساعدة الباحثين عن عمل وتنمية اتجاهاتهم وقيمهم الإيجابية نحو المهن المختلفة، وتمكينهم من الحصول على وظيفة والاندماج في سوق العمل.

وأكد أن الدائرة تضع الخطط والمبادرات الاستراتيجية لتطوير وتوظيف الكوادر الوطنية.