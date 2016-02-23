الإمارات تشارك في إطلاق عقد منظمات المجتمع المدني

شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الذي استضافته الجامعة العربية أمس لإطلاق العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني 2016 – 2026، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

مثل الدولة في الاجتماع نائب المندوب الدائم للدولة لدى الجامعة العربية المستشار خليفة الطنيجي.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أهمية إطلاق العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني خاصة بعد تعاظم الدور الذي قام به المجتمع المدني لتنمية المجتمعات العربية في السنوات الأخيرة.

وعبر العربي، في كلمة له أمام الاجتماع، عن شكره للرباعي التونسي الحائز على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015.. موضحاً أن الغاية منه كانت إنقاذ تونس الشقيقة من الانغماس في الصراعات وإثبات قدرة الشعب التونسي على الحوار الوطني والانتقال السلمي والحضاري للسلطة.

وأكد العربي أن المجتمع المدني يكمل دور الحكومة ويتكامل معها ومع القطاع الخاص في منظومة تعاونية تشاركيه حقيقية تصب في مصلحة المواطن العربي.

مالية مجلس الجامعة

وتشارك دولة الإمارات في أعمال اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية التابعة لمجلس جامعة الدول العربية، التي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة. ترأس وفد الدولة مدير إدارة الشؤون المالية بوزارة الخارجية المستشار أحمد خلفان مطوع.

ويناقش الاجتماع عدداً من القضايا المالية والإدارية الخاصة بالعمل العربي المشترك، وفي مقدمتها الموقف المالي للأمانة العامة للجامعة بهدف إعداد تقرير شامل حول موقف الدول من سداد مساهمتها في موازنة الأمانة العامة لرفعه إلى الدورة 145 لمجلس الجامعة العربية الشهر المقبل.

اجتماع نقاط الاتصال

وتشارك الإمارات، كذلك، في أعمال اجتماع نقاط اتصال الدول العربية لدى تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة الذي بدأ أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويناقش البرامج والأنشطة العربية المشتركة التي سيتم تضمينها في الخطة الاستراتيجية العربية الموحدة لتحالف الحضارات «2016-2019» والمطروحة من قبل ثماني دول عربية وذلك للخروج ببرامج محددة قابلة للتنفيذ والتمويل.

اللجنة القانونية

وترأست دولة الإمارات أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون القانونية التابعة لمجلس الجامعة العربية التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، الذي ترأسه مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي يعقوب يوسف الحوسني، مشروع النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية ومشروع النظام الأساسي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية ومشروع اتفاقية التعاون الجمركي ومشروع تعديل النظام الأساسي لمجلس وزراء الإعلام العرب.