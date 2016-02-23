عبدالله بن زايد يبحث أوجه التعاون بين الإمارات والصندوق

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في ديوان عام الوزارة أمس كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي التي تزور الدولة حالياً.

جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين دولة الإمارات وصندوق النقد الدولي والتطورات الاقتصادية الدولية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بكريستين لاغارد، ونوه بأهمية عقد المؤتمرات والمنتديات التي تناقش تحديات السياسة المالية والنمو الاقتصادي في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية.

من جانبها أشادت كريستين لاغارد بالتعاون القائم بين الإمارات وصندوق النقد الدولي والمكانة المتميزة التي تحتلها الدولة في الاقتصاد العالمي.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.