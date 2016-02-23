سيف بن زايد يبحث التعاون الأمني مع كوريا

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، في مكتبه بالوزارة، كانغ سين ميونغ، المفوض العام للشرطة الوطنية بجمهورية كوريا، والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية كوريا في مختلف المجالات الشرطية والأمنية.

حضور

حضر اللقاء الفريق سيف عبد الله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، واللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء محمد العوضي المنهالي، وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام بالوزارة.

واللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي، المدير العام للأمن الوقائي بالوزارة، وعدد من ضباط وزارة الداخلية، ومن الجانب الكوري، لي سانغ جي يونغ، المدير العام للشؤون الخارجية، ولي سي يونغ كي، أول مدير عام للشرطة الكورية - الأمن العام، ويو يوم بين، رئيس قسم مكتب الشؤون الخارجية - قسم التخطيط، وعدد من المسؤولين بالشرطة الكورية.