أخبار عاجلة

بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي : أنا بفكر قبل ما أتكلم مع جوزي علشان ردودي تبقى جاهزة -
«نيسان» تحتفل باليوبيل الذهبي لسلسلة «Z» بإصدار جديد -
هيونداي تبرز «سوناتا» المعدلة ببث مباشر لفاعليات معرض نيويورك -
«سوبارو» تعالج أخطائها بتطوير سياراتها الموجودة في الأسواق -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... في المدرسة زمان كان في واحدة صاحبتي بتفتي على طول وتحكي موقف كوميدي -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... إحنا شعب بيحب يفتي " الناس مقامات " -
بيومي أفندي - موقف كوميدي لـ بيومي فؤاد وهو بيقدم يسرا اللوزي " إتخضيتي ليه .. أصلك بتخوف " -
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

سيف بن زايد يبحث التعاون الأمني مع كوريا

Google+ Print
سيف بن زايد يبحث التعاون الأمني مع كوريا سيف بن زايد يبحث التعاون الأمني مع كوريا

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، في مكتبه بالوزارة، كانغ سين ميونغ، المفوض العام للشرطة الوطنية بجمهورية كوريا، والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية كوريا في مختلف المجالات الشرطية والأمنية.

حضور

حضر اللقاء الفريق سيف عبد الله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، واللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء محمد العوضي المنهالي، وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام بالوزارة.

واللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي، المدير العام للأمن الوقائي بالوزارة، وعدد من ضباط وزارة الداخلية، ومن الجانب الكوري، لي سانغ جي يونغ، المدير العام للشؤون الخارجية، ولي سي يونغ كي، أول مدير عام للشرطة الكورية - الأمن العام، ويو يوم بين، رئيس قسم مكتب الشؤون الخارجية - قسم التخطيط، وعدد من المسؤولين بالشرطة الكورية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية