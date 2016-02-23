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عبدالله بن زايد يحضر احتفال سفارة الكويت باليوم الوطني

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عبدالله بن زايد يحضر احتفال سفارة الكويت باليوم الوطني عبدالله بن زايد يحضر احتفال سفارة الكويت باليوم الوطني

حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه صلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق «فيرمونت باب البحر» في أبوظبي، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة.

ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، وأحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، ومحمد مير عبدالله الرئيسي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة، وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.

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