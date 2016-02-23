نائب رئيس الدولة يستعرض ولاغارد دور الصندوق في تشجيع برامج التنمية الاقتصادية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه بزعبيل، صباح أمس، كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، استعراض عدد من القضايا المالية والاقتصادية العالمية، ودور صندوق النقد الدولي في دعم وتشجيع برامج التنمية الاقتصادية في الدول النامية التي تعاني نقص البنى التحتية والمشاريع التنموية، خصوصاً الزراعية منها، التي توفر فرص العمل للشباب وتخفيف نسبة البطالة والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشادت لاغارد، في هذا السياق، بنسبة نمو الاقتصاد الوطني وقوته وتماسكه، برغم المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، مرجعة ذلك إلى السياسة الحكيمة التي تنتهجها قيادة دولة الإمارات في تنفيذ المشاريع التنموية ذات الجدوى الاقتصادية التي ستصل بدولة الإمارات إلى مستوى تحقيق التنمية المستدامة لشعبها خلال الأعوام القليلة المقبلة.

كما أشادت لاغارد بدور المرأة الإماراتية في المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية. ونوهت بالدور البنّاء الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي، وسياساته الرامية إلى مد يد العون والدعم للدول الفقيرة والمتعثرة اقتصادياً على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية.

ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي شمة بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي، ويونس خوري، وكيل وزارة المالية، والوفد المرافق للاغارد.