ولي عهد أبوظبي يناقش العلاقات المشتركة مع المسؤولة الدولية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أوجه التعاون والعلاقات المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصندوق وسبل تعزيزها وتطويرها.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، في مجلس سموه بقصر البحر، كريستين لاغارد، والوفد المرافق لها الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سموه بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وتطرقت كريستين لاغارد في حديثها إلى الدور الذي يضطلع به الصندوق في تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي، ومتابعة الإجراءات التي تتخذ في البلدان الأعضاء، بغية تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي اللازم للنمو، إضافة إلى دوره في مساعدة البلدان على مواجهة المشكلات الاقتصادية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الاقتصادية والتنموية، وأهم الأحداث والتطورات الجارية في شؤون الاقتصاد العالمي وطرائق معالجتها، بما يساعد على التنمية والاستقرار في المنطقة والعالم.

حضر مجلس سموه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين في الدولة.