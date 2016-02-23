حازم إمام: تحية للجهاز الفني للزمالك.. وهذا سبب سوء الأداء

وجه حازم إمام رئيس الجهاز الفني السابق للزمالك رسالة إلى محمد صلاح المدير الفني وعبد الحليم علي المدرب العام للفريق بعد الوفز على الاتحاد 2-1 في لقاء الجولة السادسة للدوري المصري.

وأقيل حازم إمام مع أحمد حسام "ميدو" المدير الفني بعد الخسارة من الأهلي 2-0 في الدوري المصري.

وقال إمام عبر قناة الحياة2 عقب المباراة: "أحيي الجهاز الفني بقيادة محمد صلاح وعبد الحليم علي على النتائج التي حققوها حتى الآن".

وفاز محمد صلاح في مباراتين وتعادل واحدة في المواجهات الثلاثة التي أدارها.

وأضاف "الجهاز الفني واللاعبون يخوضون المباريات بضغوط كبيرة، تغيير الأجهزة الفنية والتوتر الذي يحيط بالفريق يؤثر على الأداء".

وتابع "أعتقد أن هذه الضغوط تجعل اللاعبين ليسوا في أفضل حالاتهم.. لكن الأهداف جاءت من جمل رائعة ومتشابهة وهذا أحيي الجهاز الفني عليه".

واقترب الزمالك من الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد والمتوقع أن يكون الاسكتلندي أليكس ماكليش.