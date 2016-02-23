وليد صلاح الدين عن المدرسة الهولندية: بونفرير كان يعاقبنا بطريقة كوميدية

تحدث وليد صلاح الدين عضو لجنة الكرة السابق بالأهلي عن عودة ناديه مجددًا للمدرسة الهولندية باقتراب التعاقد مع مارتن يول.

وقال وليد صلاح في مداخلة عبر إذاعة "ميجا إف إم" يوم الاثنين"لا يفرق معي الجنسية بقدر اهتمامي بشخصية المدرب".

واستعاد نجم الأهلي السابق ذكريات أول مدير فني هولندي لناديه جو بونفرير الذي تولى المسئولية موسم 2003/2002.

وأوضح"الجماهير كانت تحضر التدريبات، والأمور كانت تسير بطريقة كوميدية، حيث كان بونفرير يقوم بتقسيم الفريق إلى مربعات يتم تمرير الكرة بها بين 4 لاعبين في مراكز مختلفة بالملعب".

وأضاف"إذا أخطأ أحد اللاعبين الأربعة في تمريرة، يعاقبنا بالجري حول الملعب".

وأتم وليد صلاح الدين"إذا كان التدريب مدته ساعتين، كنا نقضي منه ساعة ونصف عقابًا بالجري".