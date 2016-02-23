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محافظ كفر الشيخ: رفع كفاءة الطرق خلال شهر وحصلنا على موافقات بـ12 مرسى للعبارات

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محافظ كفر الشيخ: رفع كفاءة الطرق خلال شهر وحصلنا على موافقات بـ12 مرسى للعبارات محافظ كفر الشيخ: رفع كفاءة الطرق خلال شهر وحصلنا على موافقات بـ12 مرسى للعبارات
قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، خلال لقائه الدكتور مجدى سليم الأمين العام المساعد لحزب النور وأمين الحزب فى المحافظة: إنه سيتم رفع كفاء الطرق والشوارع فى المحافظة خلال شهر.

وكان أمين النور بكفر الشيخ أجرى زيارة للمحافظ لعرض عدد من المشكلات التى يعانى منها أبناء المحافظة ومن بينها سوء حالة الطرق والشوارع بحضور الدكتور محمد نافع وكيل الحزب فى المحافظة للكتلة البرلمانية والخدمات الجماهيرية.

ومن جانبه، استعرض "نافع" مشكلة العبارة بين مدينة فوة وشبراخيت فى محافظة البحيرة، وعدم بناء مرسى حتى الآن رغم عمل مجسات ونقل العبارة إلى مكانها بفوه، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تكلفت حتى 60 ألف جنيه ولم يتم إنشاء المرسى.

وأوضح المحافظ أنه تمت الموافقة على إنشاء 12 مرسى على حافتى النيل بين محافظتى كفر الشيخ والبحيرة خلال الفترة القادمة.

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