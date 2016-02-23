محافظة شمال سيناء تستعد لإقامة 4 تجمعات تنموية جديدة بمركز "نخل"

انتهى مجلس مدينة نخل، بمحافظة شمال سيناء، من اختيار مواقع إنشاء 4 تجمعات تنموية جديدة، يجرى الاستعداد للعمل فيها بمناطق متفرقة فى مركز نخل بوسط سيناء.

وقال نصر الله محمد نصر الله ، رئيس مركز ومدينة نخل لـ "اليوم السابع"، أان التجمعات الجديدة مقرر إقامتها فى مناطق "الرواق"، "النسيلة"، "وادى الحامض" على مساحات مناسبة ستنزرع بمحاصيل زراعية وتجهز لتصبح أماكن جذب واستقرار للأهالى.

وأضاف أن مجلس المدينة انتهى من اختيار كافة المواقع وتبرعات الأراضى، وإعداد البيانات الخاصة بكل تجمع، وتسليمها لإدارة بناء وتنمية القرية بديوان عام المحافظة، فى انتظار الحصول على الموافقات المقررة، ووصول التمويل لبدء العمل فيها.

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