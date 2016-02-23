جامعة الزقازيق تعقد المؤتمر العلمى السنوى لطب وجراحة العيون

تعقد كلية الطب جامعه الزقازيق المؤتمر العلمى السنوى لكى وجراحة العيون يوم ٥/٥/٢٠١٦ بعنوان>المؤتمر العلمى السنوى لطب وجراحة العيون بالتنسيق مع جمعية الدلتا الرمدية وأطباء وزارة الصحة ومختلف الجامعات المصرية والمستشفيات التعليمية ومستشفيات الجيش والتأمين الصحى>وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الحكيم نور الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ورئاسة ألدكتور يحى ذكريا عميد كلية الطب وألدكتور طه سرحان رئيس قسم العيون بكلية الطب جامعه الزقازيق.

قال الدكتور عمر الشبراوى مقرر عام المؤتمر أن المؤتمر يناقش العديد من الأبحاث عن الجديد فى طب وجراحة العيون فى علاج الانفصال الشبكى وإزالة الجسم الزجاجى وكى الشبكة بالليزر كما يناقش الجديد فى جراحات الليزر والمنترليزك لعلاج طول وقصر النظر والاستجمانيزم ويناقش أحدث وسائل أستهدف والمنتوليزرفى إزالة المياه البيضاء وزرع العدسات متعددة البؤر .

كما يناقش الحديث فى عمليات ارتخاء الجفون وعمليات تجميل العيون وعمليات الجهاز الدماغي.