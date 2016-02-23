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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 23/2/2016

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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 23/2/2016 حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 23/2/2016
على الصعيد المهني: أنت بحاجة لمزيد من الحماس فى عملك لإرضاء رؤسائك فى العمل، لابد من التحدث مع رئيسك فى العمل، سوف تكون هناك أفكار جيدة لعلاج الهم اليوم، هناك مشروع كبير كنت تنتظر المشاركة فيه سيتم لكن الأمر يتطلب منك مرونة.

على الصعيد العاطفى: أنت ذاهب للحصول على نصيحة قيمة من شريك حياتك اليوم، قد لا ترضيك، ستختلف مع شريك حياتك بشأن أمور مادية، لا تدافع عن نفسك كثيرًا أمام شريك حياتك، تقبل النصيحة منه وحاول إنقاذ الموقف بينكم.

برج السرطان على الصعيد الصحي: عليك أن تكون حذرًا حول ما تأكله اليوم مشاكل فى المعدة وعسر الهضم شائعة، ولكن فى بعض الحالات، فإنها قد تتطور إلى شىء أكثر خطورة، تجنب الوجبات السريعة، والأطعمة المقلية والوجبات الخفيفة السكرية، الذين يعانون من حالات صحية مزمنة قد تواجه هجوم حاد إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات المناسبة، يشار إلى ضرورة التمارين الخفيفة لهذا اليوم.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان: يوم مثالى لإظهار مواهبك، تستطيع العمل بشكل جيد اليوم، لكن لا تكن أكثر عدوانية أو حزمًا مما تفعله بشكل عام، سوف تفاجئ الناس من حولك، وربما تضطر إلى إعادة النظر فى آرائهم عنك.

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مصر 365

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