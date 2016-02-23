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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 23/2/2016

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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 23/2/2016 حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 23/2/2016
على الصعيد المهني:
>تحاول إثبات ذاتك فى عمل جديد الأجواء مناسبة لا تستسلم لأى إحباط لديك الكثير من العزم والإرادة حاول أن تثبت نفسك فى أسرع وقت فذلك سوف ينعكس على حياتك المستقبلية بالكثير من النجاح.

على الصعيد العاطفي
>أجواء عاطفية مستقرة بينك وبين الحبيب لا تجعل الضغوطات الاجتماعية والعملية تؤثر عليكم، اصبر والتزم الهدوء فى جميع قراراتك التى تخص علاقتك بالشريك، الفترة المقبلة قد تحمل لكم العديد من المفاجآت السارة غير المتوقعة.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
>تهمل صحتك بشكل كبير بسبب ضغوطات العمل، احذر فقد يؤثر ذلك على تركيزك فى عملك وإنجاز المهام بشكل جيد، حاول تناول بعض الأطعمة الصحية وابتعد قدر الإمكان عن الوجبات السريعة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء
>تشعر بالثقة والسعادة ويبشرك الفلك بمفاجأة وأحداث سعيدة غير متوقعة، سوف تجعل الجميع ينظر إلى عملك وإنجازك فحاول ألا تستسلم لأى إحباطات خارجية أنت على الطريق الصحيح لتحقيق العديد من النجاحات.

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مصر 365

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