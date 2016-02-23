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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 23/2/2016

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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 23/2/2016 حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 23/2/2016

برج القوس على الصعيد المهني:


> ترتكب الكثير من الحماقات على الصعيد المهنى وتعجز حتى عن تدارك أخطائك فى الوقت المناسب، كما تهدر الكثير من الوقت فى التفكير وترفض بعناد شديد الحصول على مشورة أو نصيحة وكل هذه الأخطاء تقودك إلى انهيار وظيفى ربما لن تقوى على تحمل نتائجه فحاول أن تبتعد وتحصل على إجازة حتى تستعيد توازنك من جديد.

على الصعيد العاطفي:


> تحاول استجماع شجاعتك لكى تصارح شخص مهم بالنسبة لك بمشاعرك تجاهه، فحاول أن تفعل ذلك فى فرصة مناسبة كى لا تؤثر الظروف المحيطة على رد فعله أو قراره، ووازن الأمور مرتين أو أكثر كى لا تخسر كل شىء.

برج القوس على الصعيد الصحي:


> انقطت من فترة طويلة عن تمارين اللياقة وصحتك تتراجع لأسباب مختلفة أخطرها التوتر وربما هذا هو ما يؤثر على طريقة تفكيرك وتركيزك فى العمل، خاصة مع عاداتك الغذائية غير الصحيحة والإفراط فى التدخين، حاول أن تراجع نظامك الصحى والغذائى وستجد الأمور كلها تعود لنصابها الصحيح.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


> لديك الكثير من الثقة بالنفس التى قد تسبب لك المشاكل إن زادت عن حدها وجعلتك تتعامى عن أخطائك وتتكبر عن قبول النصيحة، لا تتخلى عن ثقتك ولكن لا تجعلها أيضًا تفقدك نظرتك الموضوعية للأمور، ولا تتردد فى مواجهة نفسك بأخطائها.

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مصر 365

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