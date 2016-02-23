حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 23/2/2016

برج الدلو على الصعيد المهنى:

>

على الصعيد العاطفى:

>

برج الدلو على الصعيد الصحى

>

توقعات علماء الفلك لبرج االدلو:

>

لا تتوقف عن العمل بجد واحترام، حتى وإن تأخر المقابل العائد عليك من ذلك، فكل شيء له ميعاد محدد للحدوث، فلا تتعجل، وافعل كل ما بوسعك، والتقدير سيأتيك ولكن فى موعده.فى الحب يجب أن يكون مقدار الأخذ والعطاء متقاربين، لذا إن شعرت أن حبك لشريك حياتك، أكثر بكثير من مقدار حبه لك، إذن فأنت بحاجة إلى إعادة تقييم هذه العلاقة.حاول دومًا أن تبحث عن الأحداث الرياضية، وأن تشارك فيها، فهذه الأحداث ستغير مزاجك ومودك وستجعلك فى حال أفضل دائمًا.حتى تغتنم الفرص التى تأتى إليك، عليك أن تكون ملتزمًا، وأن تفعل كل ما بوسعك، فالفرص لا تأتى بعبثية، لكنها تأتى لأولئك اللذين يسعون إليها.