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حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 23/2/2016

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حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 23/2/2016 حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 23/2/2016

على الصعيد المهنى:
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لا تتوقف عن العمل بجد واحترام، حتى وإن تأخر المقابل العائد عليك من ذلك، فكل شيء له ميعاد محدد للحدوث، فلا تتعجل، وافعل كل ما بوسعك، والتقدير سيأتيك ولكن فى موعده.

على الصعيد العاطفى:
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فى الحب يجب أن يكون مقدار الأخذ والعطاء متقاربين، لذا إن شعرت أن حبك لشريك حياتك، أكثر بكثير من مقدار حبه لك، إذن فأنت بحاجة إلى إعادة تقييم هذه العلاقة.

برج الدلو على الصعيد الصحى
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حاول دومًا أن تبحث عن الأحداث الرياضية، وأن تشارك فيها، فهذه الأحداث ستغير مزاجك ومودك وستجعلك فى حال أفضل دائمًا.

توقعات علماء الفلك لبرج االدلو:
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حتى تغتنم الفرص التى تأتى إليك، عليك أن تكون ملتزمًا، وأن تفعل كل ما بوسعك، فالفرص لا تأتى بعبثية، لكنها تأتى لأولئك اللذين يسعون إليها.

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مصر 365

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